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Новости Липецка

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Сенатор Евгения Уваркина пригласила липчан на фестиваль молодежного социального предпринимательства

Сенатор Евгения Уваркина пригласила липчан на фестиваль молодежного социального предпринимательства

Сенатор РФ от Липецкой области Евгения Уваркина пригласила молодых липчан на первый фестиваль молодежного социального предпринимательства.

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