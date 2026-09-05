НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 695 подписчиков

Кровавая драма 1972 года: Как происходил теракт на Мюнхенской олимпиаде

Кровавая драма 1972 года: Как происходил теракт на Мюнхенской олимпиаде

5 сентября 1972 года Олимпиада в Мюнхене на глазах у всего мира превратилась в место кровавой драмы. Восемь боевиков палестинской группировки «Черный сентябрь» ворвались в Олимпийскую деревню и захватили в заложники членов сборной Израиля, требуя освободить сотни соратников из тюрем.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым