Кровавая драма 1972 года: Как происходил теракт на Мюнхенской олимпиаде

5 сентября 1972 года Олимпиада в Мюнхене на глазах у всего мира превратилась в место кровавой драмы. Восемь боевиков палестинской группировки «Черный сентябрь» ворвались в Олимпийскую деревню и захватили в заложники членов сборной Израиля, требуя освободить сотни соратников из тюрем.
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