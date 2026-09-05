Кровавая драма 1972 года: Как происходил теракт на Мюнхенской олимпиаде

5 сентября 1972 года Олимпиада в Мюнхене на глазах у всего мира превратилась в место кровавой драмы. Восемь боевиков палестинской группировки «Черный сентябрь» ворвались в Олимпийскую деревню и захватили в заложники членов сборной Израиля, требуя освободить сотни соратников из тюрем.