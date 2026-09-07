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Киргизия передала России символ эстафеты Всемирных игр кочевников

Киргизия передала России символ эстафеты Всемирных игр кочевников

На церемонии закрытия шестых Всемирных игр кочевников председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев передал символ эстафеты заместителю министра спорта России Алексею Морозову и главе Татарстана Рустаму Минниханову.

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