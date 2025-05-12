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Politico: вступление Украины в ЕС больно ударит по бюджету этой организации

Politico: вступление Украины в ЕС больно ударит по бюджету этой организации Вступление Украины в ЕС больно ударит по бюджету этой международной организации.

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