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«Политика против экономики»: почему дорогой газ может положить конец русофобии в ЕС

«Политика против экономики»: почему дорогой газ может положить конец русофобии в ЕС

Октябрьские фьючерсы на газ по индексу TTF (главный европейский хаб в Нидерландах) 8 сентября 2026 года торговались в районе $900–920 за тысячу кубометров.

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