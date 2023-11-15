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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд с общей разницей 11:3. Клуб идет на 2-м месте в Столичном дивизионе

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Вегас» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.  До этого клуб из столицы США справился с «Нью-Джерси» (4:2) и «Айлендерс» (4:1).

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