В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 15.02.2017 № 75 «Об утверждении порядка и условий приобретения гражданами стандартного жилья, строящегося (построенного) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой организации «Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования» в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан» органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым формируют списки граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья.