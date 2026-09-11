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Власти Петропавловска-Камчатского подготовили план защиты от медведей

Власти Петропавловска-Камчатского подготовили план защиты от медведей

В Петропавловске-Камчатском определили порядок действий при появлении медведей в городе. Решение приняли из-за участившихся сообщений о выходе животных в разных районах, сообщили в администрации краевого центра.

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