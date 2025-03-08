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Девушки, которых пытали на автомойке, сами могут стать обвиняемыми

Девушки, которых пытали на автомойке, сами могут стать обвиняемыми

Русский компас Похищенные девушки. Фото: "КП-Екатерибург". Юные красавицы связались не с той компанией.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Автор, как продвигается это дело?
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2 час.
Александр Николаевич
ДЕЛО очень интересное! В натуре подобных проблем могут быть ТЫСЯЧИ!!! СРОЧНО это дело брать в СК РФ - если там еще кто то реально работает, а не только 3,14-дит в СМИ!!!!!
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1 час.
Юрис Хартманис
А если мошенника мучить-это не преступление?
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40 мин.
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