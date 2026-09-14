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Спорт Уик-Энд

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Геннадий Орлов: «Зениту» надо больше строить игру через Луиса Энрике. Как он легко обыгрывал, простреливал, нагнетал!

Геннадий Орлов: «Зениту» надо больше строить игру через Луиса Энрике. Как он легко обыгрывал, простреливал, нагнетал!

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью sport-express.ru оценил игру футболистов «Зенита» в матче с «Локомотивом».

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