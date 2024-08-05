10 человек погибли и почти 150 пострадали в ДТП с участием мотоциклов в Челябинской области

В Челябинской области стартовала профилактическая акция «Мотоциклист». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, акция стартовала на Южном Урале сегодня, с 5 августа.
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