Что-то слабо замещается: средняя пенсия в России просела ниже трети от зарплаты

Почему выплата по старости всё меньше компенсирует привычный доход. Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты — это рекордный минимум с 2017-го, подсчитали для «Известий» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
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