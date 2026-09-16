В Красноярском крае пожилая женщина стала жертвой нападения медведя

Детали трагедии в деревне Верхний Кебеж Красноярского края, где медведь насмерть загрыз пенсионерку, восстановили следователи, 16 сентября сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по региону.
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