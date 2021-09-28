Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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СМИ узнали о планах ЦРУ похитить и убить Ассанжа

СМИ узнали о планах ЦРУ похитить и убить Ассанжа

Высокопоставленные представители администрации США и сотрудники ЦРУ в 2017 году обсуждали возможность похищения и убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который на тот момент пятый год жил в изоляции на территории посольства Эквадора в Лондоне.

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