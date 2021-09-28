СМИ узнали о планах ЦРУ похитить и убить Ассанжа

Высокопоставленные представители администрации США и сотрудники ЦРУ в 2017 году обсуждали возможность похищения и убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который на тот момент пятый год жил в изоляции на территории посольства Эквадора в Лондоне.