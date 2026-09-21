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Никто не хочет умирать: боевики ВСУ сдаются из-за отсутствия мотивации

Никто не хочет умирать: боевики ВСУ сдаются из-за отсутствия мотивации

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand/dpa Офицеры ВСУ редко идут в бой сами. На передний край они выставляют тех, у кого мотивации меньше всего, – насильно мобилизованных украинцев, которые изначально не хотели на фронт.

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