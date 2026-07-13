НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

"Ростелеком" и РСПП проведут кибертурнир для сотрудников промышленных предприятий

"Ростелеком" и РСПП проведут кибертурнир для сотрудников промышленных предприятий

"Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия "Леста" и Агентство креативных индустрий (АКИ) приглашают сотрудников промышленных предприятий России принять участие в первом федеральном киберспортивном турнире по игре "Мир Танков".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии