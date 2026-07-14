Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

989 подписчиков

В Чувашской Республике полицейские и общественники провели акцию «Каникулы с Общественным советом» в лагере «Юный спецназовец»

В Чувашской Республике полицейские и общественники провели акцию «Каникулы с Общественным советом» в лагере «Юный спецназовец»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники УМВД России по городу Чебоксары и общественники провели познавательную и профориентационную встречу в детском лагере «Юный спецназовец».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии