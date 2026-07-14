В Чувашской Республике полицейские и общественники провели акцию «Каникулы с Общественным советом» в лагере «Юный спецназовец»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники УМВД России по городу Чебоксары и общественники провели познавательную и профориентационную встречу в детском лагере «Юный спецназовец».
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