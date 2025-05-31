Ростислав Ищенко *** Второго июня в Стамбуле запланирован второй раунд переговоров между Россией и Украиной.
Мастер-класс между раундами переговоров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Поляков
Хвалебный панегирик нынешнему царю и его прихлебателям?
Ответить
4 час.
ВС
Валерий Симоненко
Хм, "главное, что российская сторона захватила и надёжно удерживает инициативу переговорного процесса." ну и...? Хрена с этой "инициативы"? Укро фюрер побежит писать декларацию о капитуляции? Сама по себе эта "инициатива" НИ ХРЕНА НЕ ДАЁТ! Что бы что то решать и добиваться НУЖНА ВОЛЯ, РЕШИМОСТЬ И СТРЕМЛЕНИЕ, умение добиваться! А вот с этим напряжёнка. В наличии есть только "ответки". Парадокс: инициатива для и "на" ответки... Не смешно? А?
Ответить
3 час.
Юрий Золотарев
Ххоспиди-и-и!! И паччиму ты, Симонэнко, не президент России? ВСЁ решилось бы в одну секунду!
Ответить
53 мин.
Свежие комментарии