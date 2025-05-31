Мастер-класс между раундами переговоров

ВС

Валерий Симоненко

Хм, "главное, что российская сторона захватила и надёжно удерживает инициативу переговорного процесса." ну и...? Хрена с этой "инициативы"? Укро фюрер побежит писать декларацию о капитуляции? Сама по себе эта "инициатива" НИ ХРЕНА НЕ ДАЁТ! Что бы что то решать и добиваться НУЖНА ВОЛЯ, РЕШИМОСТЬ И СТРЕМЛЕНИЕ, умение добиваться! А вот с этим напряжёнка. В наличии есть только "ответки". Парадокс: инициатива для и "на" ответки... Не смешно? А?