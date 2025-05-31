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    Узбагойся, Валера! Без тебя разберутся. А Марго Симонян не трогай - ты ее мизинца не стОишь!Ударим по Берлину?

Мастер-класс между раундами переговоров

Мастер-класс между раундами переговоров

Ростислав Ищенко *** Второго июня в Стамбуле запланирован второй раунд переговоров между Россией и Украиной.

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Комментарии
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Олег Поляков
Хвалебный панегирик нынешнему царю и его прихлебателям?
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4 час.
ВС
Валерий Симоненко
Хм, &quot;главное, что российская сторона захватила и надёжно удерживает инициативу переговорного процесса.&quot; ну и...? Хрена с этой &quot;инициативы&quot;? Укро фюрер побежит писать декларацию о капитуляции? Сама по себе эта &quot;инициатива&quot; НИ ХРЕНА НЕ ДАЁТ! Что бы что то решать и добиваться НУЖНА ВОЛЯ, РЕШИМОСТЬ И СТРЕМЛЕНИЕ, умение добиваться! А вот с этим напряжёнка. В наличии есть только &quot;ответки&quot;. Парадокс: инициатива для и &quot;на&quot; ответки... Не смешно? А?
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3 час.
Юрий Золотарев
Ххоспиди-и-и!! И паччиму ты, Симонэнко, не президент России? ВСЁ решилось бы в одну секунду!
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53 мин.
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