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Новости из «дружного Челябинска»

Новости из «дружного Челябинска»

Там, кстати, сейчас судят банду ваххабитов из Таджикистана, которые зарезали русского школьника. На фото счастливые обладатели жилищных сертификатов, которых щедро профинансировали российские налогоплательщики.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Пятая колонна России в действии!
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15 час.
Денис Зарюгин
И чтобы оплатить этот аттракцион неслыханной щедрости для мигрантов-исламистов из Средней Азии и Закавказья Гарант в нарушении собственного, данного всей стране слова, поднял коренным россиянам возраст выхода на пенсию. При этом, по телевизору, на первом канале постоянно собирают деньги для СВО, а содержание одной мигрантской семьи, которая не платит никаких налогов, обходится бюджету в 3,5 млн.руб. в год! Это какой-то позор.
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15 час.

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