Новости из «дружного Челябинска»

Денис Зарюгин

И чтобы оплатить этот аттракцион неслыханной щедрости для мигрантов-исламистов из Средней Азии и Закавказья Гарант в нарушении собственного, данного всей стране слова, поднял коренным россиянам возраст выхода на пенсию. При этом, по телевизору, на первом канале постоянно собирают деньги для СВО, а содержание одной мигрантской семьи, которая не платит никаких налогов, обходится бюджету в 3,5 млн.руб. в год! Это какой-то позор.