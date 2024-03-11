Там, кстати, сейчас судят банду ваххабитов из Таджикистана, которые зарезали русского школьника. На фото счастливые обладатели жилищных сертификатов, которых щедро профинансировали российские налогоплательщики.
Новости из «дружного Челябинска»
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Пятая колонна России в действии!
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15 час.
Денис Зарюгин
И чтобы оплатить этот аттракцион неслыханной щедрости для мигрантов-исламистов из Средней Азии и Закавказья Гарант в нарушении собственного, данного всей стране слова, поднял коренным россиянам возраст выхода на пенсию. При этом, по телевизору, на первом канале постоянно собирают деньги для СВО, а содержание одной мигрантской семьи, которая не платит никаких налогов, обходится бюджету в 3,5 млн.руб. в год! Это какой-то позор.
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15 час.
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