В Астрахани приступают к проектированию северного обхода и третьего моста через Волгу

ФКУ Упрдор «Каспий» объявило конкурс на выбор подрядчика для проектирования объекта «Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке северного обхода города Астрахани».
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