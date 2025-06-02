Устраивая террористические атаки на мирных граждан РФ, вроде подрывов мостов в Курской и Брянской областях, украинские власти пытаются вынудить президента России Владимира Путина к личным переговорам с Владимиром Зеленским.
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