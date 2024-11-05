Удар по дамбе Кураховского водохранилища: что теперь может ждать ВСУ?

Наши силы смогли войти в восточную часть населенного пункта Берестки и там закрепиться, тем самым контролируя северную часть неработающих автомобильного и железнодорожного мостов через Кураховское водохранилище.
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