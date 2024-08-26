Девушка выжила в бушующем море в Новороссийске: она провела 3,5 часа в открытых водах

В Новороссийске женщина, которая пропала во время шторма, вернулась самостоятельно. По словам начальника службы спасения Алексея Одерова, спасатели готовились начать поиски, когда женщина появилась на берегу.
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