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Девушка выжила в бушующем море в Новороссийске: она провела 3,5 часа в открытых водах

Девушка выжила в бушующем море в Новороссийске: она провела 3,5 часа в открытых водах

В Новороссийске женщина, которая пропала во время шторма, вернулась самостоятельно.  По словам начальника службы спасения Алексея Одерова, спасатели готовились начать поиски, когда женщина появилась на берегу.

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