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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Эксперт прокомментировал действия Разина против участников телешоу

Андрей Разин направил досудебные претензии участникам трибьют-шоу «Ласковый май». В частности — певице Алсу, SHAMAN, Денису Кляверу, Эмину Агаларову, Александру Панайотову, группе «Дискотека авария» и другим, тем, кто в октябре….

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