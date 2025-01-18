Эксперт прокомментировал действия Разина против участников телешоу

Андрей Разин направил досудебные претензии участникам трибьют-шоу «Ласковый май». В частности — певице Алсу, SHAMAN, Денису Кляверу, Эмину Агаларову, Александру Панайотову, группе «Дискотека авария» и другим, тем, кто в октябре….
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