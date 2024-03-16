Ученица Ленинской школы Доминика Павленко получила паспорт из рук председателя облисполкома.

Торжественное вручение паспортов талантливым ребятам Могилевщины прошло во Дворце культуры области. Документы юные активисты, отличники учебы, победители предметных олимпиад со всей области получили из рук председателя облисполкома Анатолия Исаченко.
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