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Царьград

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ABC News: Лесные пожары унесли жизнь 78-летнего в Манисесе

ABC News: Лесные пожары унесли жизнь 78-летнего в Манисесе

В Манисесе, Испания, в результате лесных пожаров погиб 78-летний мужчина. Пожар локализован, объявлен двухдневный траур.

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