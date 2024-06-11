Калужские студенты уедут работать в Египет

Студенты из калужских вузов примут участие в строительстве атомной станции в Египте. Также некоторые студенты уедут работать в Крым и АнапуСтуденты из калужских вузов примут участие в строительстве атомной станции в Египте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)