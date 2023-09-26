Я вот сейчас задаюсь вопросом: а на фига, вы, ребята, в своё время отвоёвывали Карабах? Какого чёрта вообще всё это было затеяно?

Ведь этот конфликт, как и события, которые ему предшествовали, во многом повлияли на судьбу Советского Союза, породили сотни тысяч беженцев в обе стороны, разорвали огромное количество смешанных семей, залили кровью огромную территорию.
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