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    А чего бы не прищучить тех же решетниковых и хуснуллиных, которые хер забили на указания Президента. Бастрыкину по ру..."Мигрантам придет...
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Я вот сейчас задаюсь вопросом: а на фига, вы, ребята, в своё время отвоёвывали Карабах? Какого чёрта вообще всё это было затеяно?

Я вот сейчас задаюсь вопросом: а на фига, вы, ребята, в своё время отвоёвывали Карабах? Какого чёрта вообще всё это было затеяно?

Ведь этот конфликт, как и события, которые ему предшествовали, во многом повлияли на судьбу Советского Союза, породили сотни тысяч беженцев в обе стороны, разорвали огромное количество смешанных семей, залили кровью огромную территорию.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Все  разборки и  кровопролития у них впереди. Сами  виноваты. все предали.
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4 час.
igor kim
Миллионы армян проживают за границей, среди них много очень богатых людей. Что же никто из них не спешит помочь своей Родине, но все  считают, что за них должны гибнуть российские солдаты? Велика подлость этих людей.
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1 час.

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