Я вот сейчас задаюсь вопросом: а на фига, вы, ребята, в своё время отвоёвывали Карабах? Какого чёрта вообще всё это было затеяно?

Все разборки и кровопролития у них впереди. Сами виноваты. все предали.

igor kim

Миллионы армян проживают за границей, среди них много очень богатых людей. Что же никто из них не спешит помочь своей Родине, но все считают, что за них должны гибнуть российские солдаты? Велика подлость этих людей.