Китай заработал $20 млрд на зеленой энергии из-за войны в Иране Китай нарастил инвестиции в зеленую энергетику на фоне падения спроса на нефть из-за войны США с Ираном, пишет Financial Times.
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Китай заработал $20 млрд на зеленой энергии из-за войны в Иране Китай нарастил инвестиции в зеленую энергетику на фоне падения спроса на нефть из-за войны США с Ираном, пишет Financial Times.
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