«Коридор возможностей»: почему именно сейчас Трамп требует смены власти на Украине

Президент США Дональд Трамп и его ближайший соратник Илон Маск призвали заменить Зеленского на другого руководителя Украины.
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