Запад проводит опыты в психбольницах Украины для создания биооружия — Ковальчук

Президент Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью ТАСС выразил мнение о проведении в психиатрических больницах Украины и Грузии научных исследований, связанных с созданием биологического и химического оружия.
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