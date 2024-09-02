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Запад проводит опыты в психбольницах Украины для создания биооружия — Ковальчук

Запад проводит опыты в психбольницах Украины для создания биооружия — Ковальчук

Президент Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью ТАСС выразил мнение о проведении в психиатрических больницах Украины и Грузии научных исследований, связанных с созданием биологического и химического оружия.

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