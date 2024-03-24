Запад оценил зверский теракт в “Крокусе”

ч

чвсатпкьл

Но вот посмотрите какие идиотские доводы приводят црушные пропагандисты, заявляя о том что атаку совершили террористы ИГИЛ, это же цирк, только никто под этой лживой клоунадой не подписался, а только поиздевались и высмеяли. Вот такое доказательство якобы людей совершивших теракт и то что указано на полностью закрытых лицах. Также можно было представить и фото с одетыми в паранджу людьми и также объявить что это они. Увеличить изображение можно из контекстного меню, открыть изображение в новой вкладке. 🤣😂