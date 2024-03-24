«Крупномасштабные террористические атаки никуда не делись» Террористическое нападение в Москве стало мрачным напоминанием о том, что крупномасштабные террористические акты никуда не делись, пишет британское издание The Guardian: “Это зверство подчеркивает необходимость бдительности перед лицом угрозы со стороны филиала “Исламского государства” (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация), которая, похоже, растет”.
Запад оценил зверский теракт в “Крокусе”
Комментарии
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В
Василий
Интересно, а будет ли статистика, кто такие пострадавшие? Т.н. "золотая молодежь и прочие бездельники" или работяги зашедшие на огонёк?
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8 час.
лл
лина любимцева
ВОТ КОГО поддерживает "коллективный Запад"...
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8 час.
ч
чвсатпкьл
Но вот посмотрите какие идиотские доводы приводят црушные пропагандисты, заявляя о том что атаку совершили террористы ИГИЛ, это же цирк, только никто под этой лживой клоунадой не подписался, а только поиздевались и высмеяли. Вот такое доказательство якобы людей совершивших теракт и то что указано на полностью закрытых лицах. Также можно было представить и фото с одетыми в паранджу людьми и также объявить что это они. Увеличить изображение можно из контекстного меню, открыть изображение в новой вкладке. 🤣😂
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7 час.
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