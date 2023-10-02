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AT: Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение

AT: Зеленский променял интересы Украины на личное обогащение

Старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке Александр Марковский в ходе разговора с корреспондентами журнала American Thinker сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский променял интересы государства на собственное обогащение.

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