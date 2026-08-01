В результате ночных ударов в Киеве поражены предприятие «Радиоизмеритель», завод «Буревестник», сообщило Минобороны России.
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В результате ночных ударов в Киеве поражены предприятие «Радиоизмеритель», завод «Буревестник», сообщило Минобороны России.
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