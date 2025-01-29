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Закон, порядок, государство

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Экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили огневые точки ВСУ

Экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили огневые точки ВСУ

По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета.

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