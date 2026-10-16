Можно вообразить территорию, где слово «дорога» применимо лишь четыре месяца в году. Река там превращается в основную магистраль, а дистанцию считают не в километрах, а в количестве пройденных налед ей и кочкарника.
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