«А можно продлить?»: военкор подвел итоги 40-дневной операции Киева по давлению на РФ 25 июня Зеленский утвердил СБУ 40-дневную операцию влияния на Кремль ради принуждения РФ к миру.
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«А можно продлить?»: военкор подвел итоги 40-дневной операции Киева по давлению на РФ 25 июня Зеленский утвердил СБУ 40-дневную операцию влияния на Кремль ради принуждения РФ к миру.
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