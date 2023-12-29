Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в полуголой вечеринке, заявили в Минкультуры

Ведомство прокомментировало изданию «Подъём» соответствующие петиции и обращения. «В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награждённый может быть лишён государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления».
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