Коллективный гитлер, ведя против Народа России войну на уничтожение, не прячет свою нацистскую суть

МИД РФ: заявления ЕС по Белгороду говорят о том, что Запад "узаконил беззаконие"Официальный представитель ведомства Мария Захаров заявила, что западные страны "придумали этому название - "миропорядок, основанный на правилах"МОСКВА, 3 января.