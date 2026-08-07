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Экс-защитник «Арсенала» Томиясу перешел в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника сборной Японии Такехиро Томиясу. 27-летний футболист присоединился к лондонскому клубу после успешного просмотрового периода и стал вторым летним новичком команды Пьера Сажа после Оскара Мингесы.

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