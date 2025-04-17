Близкие сообщили о запоях и долгах мужа Кудрявцевой

Хоккеист Игорь Макаров после срыва летом прошлого года снова пустился во все тяжкие. Близкие рассказали, что муж Леры Кудрявцевой в запое, поскольку так и не смог найти себе работу после прекращения спортивной карьеры пять лет назад.