В Париже туристов кормят продуктами, которые хранят в канализации. А мы их клопам ещё удивляемся

Песенка не очень к месту вспомнилась. Про хруст французской булки. А ещё - восторги моей племянницы, которая съездила в Париж в качестве туриста и всё восхищалась, какая там "свобода" - "представляешь, люди сидят и едят где хотят - на ступеньках памятников архитектуры, на газоне у Эйфелевой башни!".