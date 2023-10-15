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Несекретные материалы

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В Париже туристов кормят продуктами, которые хранят в канализации. А мы их клопам ещё удивляемся

В Париже туристов кормят продуктами, которые хранят в канализации. А мы их клопам ещё удивляемся

Песенка не очень к месту вспомнилась. Про хруст французской булки. А ещё - восторги моей племянницы, которая съездила в Париж в качестве туриста и всё восхищалась, какая там "свобода" - "представляешь, люди сидят и едят где хотят - на ступеньках памятников архитектуры, на газоне у Эйфелевой башни!".

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