Курс на замену населения неизменен: правительство отказалось запрещать мигрантам привозить в Россию семьи

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что кабмин РФ отказался запрещать трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, посчитав законопроект нуждающимся в существенной доработке, поскольку «планируемые изменения могут создать правовую неопределенность и должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ».
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