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В рамках Общероссийской акции «Призывник» полицейские в Ставропольском крае проводят профилактические мероприятия с молодежью

В рамках Общероссийской акции «Призывник» полицейские в Ставропольском крае проводят профилактические мероприятия с молодежью

На Ставрополье продолжается Общероссийская акция «Призывник», в рамках которой полицейские проводят профилактические мероприятия с молодежью.

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