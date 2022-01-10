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Кошмар всех автомобилистов: ОСАГО для Приморья станет ещё дороже

Кошмар всех автомобилистов: ОСАГО для Приморья станет ещё дороже

С начала 2022 года тарифный коридор базовой ставки стал шире. Если в 2022 году для владельцев легковых автомобилей он составлял от минимальных 2 476 рублей до 5 492 рублей, то в 2022 году нижний порог составляет 2 224 рубля, верхний — 5 980 рублей.

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