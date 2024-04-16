International Paper договорилась о приобретении DS Smith за $7,2 млрд акциями

Американский промышленный конгломерат International Paper договорился о приобретении британского производителя упаковочных материалов DS Smith за 5,8 млрд фунтов стерлингов ($7,22 млрд) акциями, пишет Reuters со ссылкой на заявления компаний.
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