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Освобождение Беларуси. Ликвидация Минского котла.

Освобождение Беларуси. Ликвидация Минского котла.

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совинформбюро 3 июля 1944 года сообщало, что ´войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате стремительно проведенной операции с глубоким обходным маневром с флангов штурмом овладели столицей Советской Беларуси городом Минск, а также с боями заняли более 450 других населенных .

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