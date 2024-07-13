Освобождение Беларуси. Ликвидация Минского котла.

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совинформбюро 3 июля 1944 года сообщало, что ´войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате стремительно проведенной операции с глубоким обходным маневром с флангов штурмом овладели столицей Советской Беларуси городом Минск, а также с боями заняли более 450 других населенных .