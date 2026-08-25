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The Eurasia Daily news agency

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London made a clumsy attempt to cover up involvement in attacks deep into Russia

London made a clumsy attempt to cover up involvement in attacks deep into Russia

London has made a clumsy attempt to cover up involvement in attacks deep into Russia. This was stated on the social network X by Glenn Diesen, professor at the University of Southeastern Norway, and Finnish politician Armando Mema.

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