В Кремле внимательно ознакомились с заявлением Трампа после встречи с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу в Париже между избранным президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским и высказался о готовности России к переговорам по мирному решению российско-украинского конфликта.
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