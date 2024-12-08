В Кремле внимательно ознакомились с заявлением Трампа после встречи с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу в Париже между избранным президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским и высказался о готовности России к переговорам по мирному решению российско-украинского конфликта.