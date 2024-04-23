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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профессиональная ориентация в шестой школьный день 20.04.2024.

Профессиональная ориентация в шестой школьный день 20.04.2024.

В шестой школьный день, 20 апреля 2024, с целью профессиональной ориентации учащиеся IX класса посетили День открытых дверей в учреждении образования ´Бобруйский государственный автотранспортный колледж´ .

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